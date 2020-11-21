Çarpıcı dolar analizi! Dolar ne kadar düşecek? Uzman isim yanıtladı



Dolar da yaşanan hızlı artış ve düşüş kafaları karıştırıyor. Her kesin merak ettiği konular dolar da düşüş devam edecek mi? Tam aksine dolar yeniden yükselecek mi? Dolar ile birikim yapanlar ve dolar ile yatırım yapmak isteyenleri en çok düşündüren konular bunlar.



Dolar kurunda yaşanan 8.56'lık zirvenin ardından hükümet kuru düşürmek için tedbirler almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan kritik değişiklerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan reform mesajı ve Türk Lirası'na dönüş çağrısı gelmişti. Tüm bu adımların ardından dolar 8 Liranın Euro ise 10 liranın altını görmüştü. Piyasalara verilen bu olumlu mesajların ardından, Merkez Bankası'nın da faiz artırması beklentisi artmıştı. Merkez Bankası'da beklentileri karşılayarak sert bir faiz artımına gitmiş, 475 baz puan artımla politika faizini %15'e çekmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından dolar kuru haftayı 7,64'ten kapattı.



Dolar da bundan sonra düşüş ve artışın yaşanması merak edilen konuların başında geliyor. Ünlü analist Tunç Şatıroğlu Youtube kanalında yaptığı yayında dolar ile ilgili son teknik analizini paylaştı. Şatıroğlu, dolar kurunda bundan sonra yukarıya doğru tepkiler beklediğini ifade etti. Şatıroğlu, bu yukarıya doğru tepkilerde dolar kurunun en fazla 7.77'ye kadar yüksele bileceğini, bu durumunda dolar satışı için fırsat olabileceğini söyledi. Şatıroğlu ayrıca yakın dönemde dolar da düşüş yaşana bileceğini de dile getirdi. Ünlü analist 7.27'ye kadar bir düşüş yaşana bileceğini dedi. Şatıroğlu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde dolar kurunda ciddi bir artış beklemediğini söyledi.

