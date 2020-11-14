Çarpıcı analiz! Dolar, ne kadar düşecek? Dolar, tekrar yükselecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reform açıklamalarından, yerli ve yabancı yatırımcılara verilen olumlu mesajların ve TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılan görev değişikliklerinin ardından dolar hızla düşüyor. Geçtiğimiz hafta 8.56 ile tarihi rekor kıran dolar kuru günü 7.66’dan kapattı.



Doların düşmesinin bir diğer nedeni de Merkez Bankası’nın 19 Kasım’da yapacağı toplantıda faiz artımına gideceği. Piyasalar 400-500 baz puana kadar bir artım bekliyor. Faiz artımı beklentisi de dolar kurunu düşüren bir diğer önemli etkenlerden bir tanesi



Dolar kurunda hızlı düşüş devam ediyor. Şuan için vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında doların ne kadar düşeceği. Bir diğer merak edilen konu da doların düşeceği mi yoksa yeniden artacağı mı?



Finans analisti Tunç Şatıroğlu dolar ile ilgili yorumda bulundu. Yapılan olumlu açıklamalar ve atılan pozitif adımlarla doların düştüğünü ifade eden Şatıroğlu, düşüş trendinin devam ede bilecek gibi olduğunu aktardı. Şatıroğlu, Merkez Bankası’nın piyasaların beklentisini karşılayacak şekilde faiz artımına gideceği ve hükümetin yanlış bir adım atmayacağı takdirde dolar kurunun 7.5 bandına geleceği hatta uzun vadede 7.2’lere dahası 6.8’lere kadar inebileceğinin altını çizdi.



Analist Şatıroğlu, dolar kurunun Merkez Bankası’nın faiz artımından sonra kısa süreliğine 7.78 civarına gelebileceğini de ifad etti. Şatıroğlu, doğru yol izleneceği takdirde doların 2021 sonbahar dönemine kadar 85 bandını görmeyeceğini de sözlerine ekledi.

