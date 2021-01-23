Çarpıcı analiz: AK Parti iktidarında ilk kez oluyor

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, erken seçim ve iktidara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kulat, "18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekün sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz. Muhalefet, bu tempoyla devam ederse erken seçim olur" dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabından iktidara ve muhalefete ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda AK Parti'nin 18 yıllık iktidarın muhalefet karşısında ilk defa defansta savunma yaptığını dile getiren Kulat, erken seçim olabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekün sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz. Muhalefet; "sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse" bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor."

