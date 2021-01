Türkiye’de kronik bir sorun hâline gelen işsizlik, vatandaşları çaresiz bırakıyor. Şanlıurfa’da yaşayan Hasan Kılıç, 2016 yılında kanserden şifa bulsa da, işsizlik belasına uzun zamandır deva bulamıyor. Geçen günlerde kar yağışına rağmen “iş bulma” ümidiyle tüm şehri adeta “dört dönen” Kılıç, eve döndüğünde “ödenemeyen” fatura yüzünden elektriklerinin kesildiğini öğrendi. “STK yardımı”, “erzak kolisi” gibi pansuman tedbirler yerine iş isteyen Kılıç, milyonların yaşadığı ama ısrarla görülmeyen/gösterilmeyen çarpıcı gerçeği, “Çaresizlik ve yoksulluk zordur” sözleriyle özetledi.



İşsizlik rakamlarının TÜİK tarafından düşük seviyelerde açıklandığı Türkiye’nin dört bir yanından işsizlik ve yoksulluk manzaraları artmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da yaşayan Hasan Kılıç isimli vatandaş 2016 yılında kanseri yendi ama uzun zamandır işsizliği yenemiyor. Sağlık sorunlarından dolayı ağır koşullarda çalışamayan iki çocuk babası Kılıç, geçtiğimiz günlerde soğuk havaya ve kar yağışına rağmen şehri dört bir yanını iş bulma umuduyla dolandı. Eve elleri boş dönen Kılıç, faturasını ödeyemediği için elektriklerinin kesildiğini öğrendi. STK yardımı, erzak kolisi değil iş isteyen Hasan Kılıç, yaşadığı sıkıntıları Millî Gazete’ye anlattı.



Hasan Kılıç, “2016 yılında bağırsak kanserinden ameliyat oldum. Ameliyattan 5 gün sonra bağırsak felci geçirdim. 1 yıl sonra ameliyat dikişlerim patladı ve tekrar ameliyat olmak zorunda kaldım. Şimdi de ameliyat dikişlerinde patlaklıklar var. Mesleğim fırıncılık, kebapçılık ama sağlık sorunlarımdan dolayı mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Uzun süredir işsizlikle mücadele ediyorum. Geçen gün sabahın erken saatinde evden çıktım. Karlı, soğuk havada şehrin her tarafını iş bulmak için gezdim. İş bulamadım. Aç susuz, ellerim bomboş akşam eve döndüm. Bu kışın ortasında elektriğimiz kesilmişti. Faturayı ödemedim, gecikmeden dolayı elektriği kesmişler” diyerek yaşadığı içler acısı süreci anlattı.



“Çaresizlik ve yoksulluk zordur” diyen Kılıç, “İşsizlik ve yoksulluk, çaresizlik sürecimi her defasında dile getirmekten aciz oldum. Urfa Organize Sanayi’ye yönlendiriliyorum ama sağlık koşullarım el vermediği ağır çalışma koşullarında çalışamıyorum. İş başvurusu yaptığım yerler sağlık problemimden dolayı beni işe almak istemiyor. Bunları dile getirdiğimde STK’lara, hayırseverlere yönlendiriyorlar. Ben STK’ların yardım kolileriyle geçinmek istemiyorum. Sadece iş istiyorum. İnsan çalışmazsa, işsizliğe alışır. Ben çalışmak, ailemi geçindirmek istiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve bütün yerel yönetim belediye başkanlarına sesimi duyurmaya çalıştım ancak hiç bir şekilde bana geri dönüş yapmadılar. İşsizlik insanı öldürür. Ben çocuklarıma güzel bir hayat inşa etmek istiyorum, okutmak istiyorum” ifadelerini kullandı.