Çaresizlik bunu yaptırdı! Ayda'nın babası kurtarma ekibi montu çaldı

İzmir'in mucize kurtuluşun ismi olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin toprağa verildi. Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ise yürek sızlatan açıklamalarda bulundu.



Acılı baba Uğur Gezgin "Çok zor bir süreçteyim. Hiç aklıma gelmeyecek bir zamanda oldu. Depremden 20 dakika önce telefonda görüşmüştüm. Depremden sonra sıkıntı yaşanabileceğini düşündüm ama böyle olacağını düşünmemiştim. 20 dakika önce parkta konuştuğum bir insan. Ne zaman gitti, ne zaman eve girdi. O yol bitmedi. Zaten arabayı bir yere park ettim, sonrasında koşarak gittim eve" dedi.



Eşine ve Ayda'ya ulaşabilmek için türlü türlü çabalarda bulunan Uğur Gezgin, "Enkaz çalışmaları yapılırken birinden mont çaldım, hakkını helal etsin. Kurtarma görevlisi gibi girip çıktım ara ara. Çaresizlik her şeyi insana yaptırıyor. Daha önceden konuşurken yatak odasında olursak yatağın yanına kapaklanalım, dolabın yanında bir üçgen yaparız. İçeride olursak buzdolabı, çamaşır makinesi bizi korur diye düşünüyorduk" ifadelerini kullandı.



Ayda'nın üzerinde niçin kıyafet olmadığını açıklayan acılı baba "Anladığım kadarıyla tam eve girdiği zaman deprem olmuş. İç çamaşırları vardı, Kovid-19 nedeniyle çamaşırlarını makineye atarken, hemen yan tarafta da buzdolabı var. Orada üstüne kapaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Oğlu hakkında konuşan acılı baba "Adli Tıp doktorunun dediğine göre, ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla üçgeni açmış. Oğlum için sağ olsunlar Türkiye'nin bir yanından pedegoglar arıyor. Onların tavsiyeleriyle oğluma durumu anlattık. Durumu iyi. Basketbol oyuncusu oğlum, sağ olsunlar basketbol koçlarıyla antrenman yapıyor şu an" dedi.



Kızına sarılama özlemi duyan Gezgin "Ayda'yı ilk gün sabah 2 dakika görebildim sadece. Tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde. Serum veriliyor, çok susuz kalmış. Dili damağı kurumuş. 91 saat çok uzun bir zaman. Mucize. Tam ümitlerin bittiği an çıktı. Bekliyoruz, kucağıma alacağım günü bekliyoruz" sözlerini kullandı.



Daha önceden evi kontrol ettiğini söyleyen baba, "Biz 1996'da bir rapor değil de denetleme istedik. O zamanki yıla göre deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı söylendi. Ama AFAD'daki arkadaşlar, gönüllüler betonunda sıkıntı olduğunu söylüyor. Elinize aldığınızda patlıyor. Kazma ile kolonu delebilen bir betonla karşılaştık. Normalde kırılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Maddi durumundan da bahseden acılı baba şu ifadelerde bulundu: "AFAD'çılarla konuşun. Tuttuğunuz zaman tuz buz oluyor, betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok. Çimento kullanılmamış. Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. 1996'dan beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım. Semtimden mutluyum. Benim her zaman deprem korkum var, altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar."