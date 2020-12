Çaresizlik arası kargaşa

Alanında uzman birçok ismin özel açıklamalarının yer alacağı dosya haberimizin ilk bölümünde aşıya dair soru işaretlerini, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin aşı uygulamalarını ele aldık.

Bir yıldır dünyayı kasıp kavuran ve yüz binlerce insanın ölümüne sebebiyet veren koronavirüse dair en büyük tartışma hiç kuşkusuz “aşı” konusu oldu. Bulundu bulunacak derken geçen haftalarda Almanya, Rusya ve Çin, Kovid-19 aşısını bulduğunu açıkladı. Birçok soru işaretini barındırsa da pandemiyle mücadelede çıkış yolu olarak görünen aşı hakkında vatandaşın kafası karışık. Dünyada birçok ülkenin sipariş verdiği Kovid-19 aşısının, 11 Aralık’ta ülkemize gelmesi beklenirken halkın endişeleri giderilmezse aşı elde kalabilir.



Gates’in Kovid-19 salgınının ardından da “aşı” çalışmalarına milyon dolarlar yatırması, insanlardaki soru işaretlerini artıran en büyük unsur. Şu ana kadar koronavirüs aşısını Almanya, Rusya ve Çin bulurken Türkiye’de Çin aşısına yönelik endişeler bulunuyor. Zira ülkelere ihraç ettiği maskeleri kullanıma uygun olmayan ve test kitleri de bozuk çıkan Çin’de aşıyı bulan Sinovac firmasının ilaç düzenleme kurumuna rüşvet verdiği mahkeme kayıtlarında ortaya çıktı.

Tam bir sene önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde yüzbinlerce insanın ölümüne sebep oldu. Virüs nedeniyle zaman zaman yaşamın durma noktasına geldiği dünyada insanlar evlere kapandı, okullara ara verildi, süreç ekonomiye de büyük darbe vurdu. Global bir endişeye sebebiyet veren koronavirüse dair en büyük tartışma ise “aşı” konusu oldu. Salgının ilk patladığı günlerden itibaren gündemden düşmeyen komplo teorileri, aşının bir yıla yakın kısa sürede bulunmasıyla iyice artış gösterdi. Pandemiyle mücadelede çıkış yolu olarak görünen koronavirüs aşısına karşı dünyanın her noktasından karşı söylemler yükselmeye devam etse de birçok ülkede aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’ye 11 Aralık’ta gelmesi beklenen Çin üretimi koronavirüs aşısı, klinik testlerden geçmesi hâlinde kullanıma başlanacak. Tüm bu gelişmelere rağmen hem Türkiye’de hem de dünyada insanların aşıya dair endişeleri giderilmiş değil.



Dünya genelindeki aşı endişesinin en önemli sebebi olarak Bill Gates gösteriliyor. “Her eve bir bilgisayar sokmak” projesiyle modern çağın teknoloji baronu Bill Gates, Microsoft’un CEO’luğundan 2000 yılında ayrılarak başlattığı aşı çalışmalarıyla Afrika ve Asya’daki insanları kobay olarak kullandı. Son olarak Kovid-19 salgınının ardından da “aşı”yla gündeme oturdu. 2015 ve 2018 yıllarında yaptığı konuşmalarda bugünleri işaret eden Gates, koronavirüsle ilgili aşı çalışmalarına milyonlarca dolar yatırdı. Silikon Vadisi’nin acımasız patronu Gates, şimdilerde insan hayatına direkt etki edecek aşı sektöründe de baron olma yolunda ilerliyor. Gates’in bu yöndeki açıklamaları ve milyon dolarlık yatırımları insanlardaki soru işaretlerini artıran en büyük unsur.



Dünyada şu ana kadar koronavirüs aşısını Almanya, Rusya ve Çin bulduğunu açıkladı. Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin’in Sinovac firması tarafından üretilen Kovid-19 aşısına ilişkin vatandaşın kafasında soru işaretleri var. Zira ülkelere ihraç ettiği maskeleri kullanıma uygun olmayan Çin’in, koronavirüs test kitleri de bozuk çıkmıştı. Salgın sürecinde verileri paylaşmadığı, salgının artmasına sebep olduğu iddiasıyla birçok ülke tarafından suçlanan Çin’in ürettiği aşılar 11 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek. Öte yandan geliştirdiği aşıyı Türkiye, Brezilya ve Endonezya’ya kadar gelişmekte olan birçok ülkelere ihraç etmeye çalışan Sinovac firmasında da rüşvet skandalı patladı. Sinovac Biotech’in CEO’sunun, Çin’in ilaç düzenleme kurumuna aşı onaylarını hızlandırmak için rüşvet verdiği mahkeme kayıtlarında ortaya çıkması da bir diğer endişeyi doğurdu.



* Aşının yüksek fayda sağlaması, sağlıktaki eşitsizliklerini azaltması amacıyla birçok ülkede aşılamalar 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler, bakım evinde kalanlar ve sağlık çalışanlarından başlayacak. Türkiye’nin de DSÖ’nün dikkat çektiği şekilde aşılama yapması bekleniyor.



* Türkiye’deki aşı tartışmaları yeni değil. Daha önce de aşı konusunda birçok tartışma yaşanmış hatta bu tartışmalar devletin üst düzey yöneticileri arasında da olmuştu. Hatırlanacağı üzere 2009 yılında domuz gribi ile mücadele eden Türkiye’ye gelen aşılar yine güvensizliğe neden olmuştu. Aşılara güvensizliği ortadan kaldırmak adına dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ kameraların karşısına geçerek aşı olmuştu. O günlerde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ise aşı olmayacağını ifade etmiş ve Sağlık Bakanı ile aynı düşüncede olmadıklarını açıkça dile getirmişti. Aşıya her zaman mesafeli yaklaşan Erdoğan’dan geçtiğimiz günlerde flaş bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı ile alakalı “Aşı olmam konusunda bir sıkıntım yok. Sağlık için gerekeni yapar örnek olurum” dedi.



* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Çin’in koronavirüs aşısına karşı kamuoyunda oluşan şüphelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, “Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar” dedi.



* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki aşılama çalışmalarının aşamalarını şu şekilde sıralamıştı: “İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.”



* Başka bir ulaştığımız bilgi ise Türkiye’de aşı uygulamasının Bilim Kurulu’ndan başlayacağı yönünde… Toplumdaki şüpheleri ortadan kaldırmak için koronavirüs aşısı ilk olarak Bilim Kurulu’ndaki üyelere yapılması kuvvetli bir ihtimal.



İtalya’da ise ilk aşılar Ocak ayında yapılacak. İlk aşamada sağlık çalışanları ile 80 yaş üstündeki vatandaşların aşılanması planlanırken Eylül ayına kadar tüm nüfusun aşı olması hedefleniyor. Zorunlu aşı uygulaması yapması beklenmeyen Almanya’da bulunan aşılara izin verilmesi bekleniyor. İspanya’da da aşının zorunlu olmaması beklenirken, ilk aşıların Ocak ayında yapılması planlanıyor. Aşı temini için 6 farklı sözleşme imzalayan Fransa’da ilkbahardan sonra aşı halkın tamamına vurulacak. Yunanistan 7 farklı üreticiden aşı almayı planlarken önce sağlık çalışanları aşılanacak. Belçika’da da aşılama 5 Ocak itibarıyla başlayacak.



* Her ne kadar aşı hakkında kafalarda soru işaretleri olsa da koronavirüs aşısının yakın zamanda dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor. Aşıyı çok kısa bir sürede bulduğunu açıklayan Rusya, toplu aşılama sürecine başlarken İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de toplumsal aşılamalar önümüzdeki günlerde başlayacak.



* DAHA önce aşıya mesafeli yaklaşan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Aşı olmam konusunda bir sıkıntım yok. Sağlık için gerekeni yapar, örnek olurum” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısına ilişkin, “Bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım” dedi. Başka bir ulaştığımız bilgi ise Türkiye’de aşı uygulamasının Bilim Kurulu’ndan başlayacağı yönünde…



* Türkiye, Çin şirketi Sinovac ile 50 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı.

* ABD, 100’er milyon doz BioNTech & Pfizer ve Moderna aşılarından, 500 milyon doz da AstraZeneca aşısından sipariş etti.

* Birleşik Krallık 40 milyon doz BioNTech & Pfizer, 5 milyon doz Moderna, 100 milyon doz da AstraZeneca aşısını ülkesinde kullanmak için talepte bulundu.

* Kanada ise 20 milyon BioNTech & Pfizer, 56 milyon doz Moderna, 20 milyon doz AstraZeneca siparişi verdi.

* Japonya 120 milyon doz BioNTech & Pfizer, 50 milyon doz Moderna sipariş ederken 120 milyon doz da AstraZeneca aşısı alacak.

* Hindistan sadece AstraZeneca aşısından 500 milyon doz siparişte bulundu.

* Endonezya ve Brezilya da sadece AstraZeneca’dan 100 milyon dozluk sipariş verdi.

* Mısır ve Arjantin de sadece AstraZeneca’dan sipariş veren ülkeler arasında.

* Avustralya 10 milyon BioNTech & Pfizer, 33,8 milyon da AstraZeneca aşısı sipariş verdi.



