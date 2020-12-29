Cansuyu’ndan Somali’deki mazlumlara yardım

Cansuyu’nun Afrika’daki yardımları aralıksız devam ediyor. Son dönemde bölgede ekipleriyle faaliyetlerde bulunan Cansuyu, kara kıtanın en fakir ülkelerinden olan Somali’de de yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan Cansuyu ekipleri Somali’nin başkenti Mogadişu’daki mazlumlara yardım dağıttı.

Nerede bir acı nerede bir ıstırap varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dünyanın birçok bölgesindeki faaliyetlerine devam ediyor. Acil insani yardımlardan yetim sponsorluklarına, su kuyusu projelerinden kalıcı eserlere kadar 23 farklı alanda faaliyetlerini gerçekleştiren dernek, dünya üzerindeki gerçek muhtaçlara ulaşmak için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.



Cansuyu, Doğu Afrika ülkesi olan Somali’nin Başkenti Mogadişu’da bölgedeki mazlum ve muhtaçlar için gıda dağıtımı gerçekleştirdi. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda paketleri binlerce muhtaca dağıtıldı. Yapılan yardımlar muhtaçların sofralarında sevince dönüşürken, hayırseverlerle muhtaçlar arasında gönül köprüleri kuruldu.



Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz’ı da ziyaret etiklerini söyleyen Aydın, Cansuyu ekibi olarak faaliyetler ve bölge hakkında istişareler de bulunduklarını ifade etti.



Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalar yapan Cansuyu Dışilişkiler Koordinatörü Fırat Aydın Somali’deki muhtaçlar için seferber olduklarını söyledi. Aydın, “ Cansuyu Derneği olarak dünyanın dört bir yanındaki muhtaç kardeşlerimizin yaralarını sarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şimdi de Somali’nin Başkenti Mogadişu’daki binlerce kardeşimiz için gıda paketleri dağıttık. Çok şükür hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini sahiplerine ulaştırdık. Bölgedeki faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Ali Ekber Mete

