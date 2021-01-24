Cansuyu, yılın en iyi STK’sı ödülünü aldı
Mazlum coğrafyaların yardım eli Cansuyu Derneği, yılın STK’sı olarak seçildi…
GÜNDEM 24.01.2021, 04:33
Cansuyu Derneği, Türkiye Kristal Küre Ödülleri Platformu’nun düzenlediği ve halk oylaması ile gerçekleşen “2020’nin en’leri” ödüllerinde yılın en iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü aldı.
Türkiye Kristal Küre Platformu tarafından düzenlenen, seçici kurul tarafından adayların belirlenmesi süreci ile başlayan ve halk oylaması sonucunda 2020 yılının en iyilerinin seçildiği ödül töreni, İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi.
Medya ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı “Yılın En İyi” dizisi, filmi, haber spikeri, TV programcısı, gazetecisi, radyo programcısı, kitabı, hizmet ödülleri, iş adamı gibi birçok kategoride ödülün verildiği törende “yılın en iyi sivil toplum kuruluşu ödülü”nü Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aldı.
Dernek adına ödülü alan Cansuyu Tanıtım Koordinatörü Şevket Uzun, bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Uzun, “Savaşların, işgallerin, yoklukların ve yoksunlukların yaşandığı günümüz dünyasında Cansuyu’nun hikâyesini anlatmaya vaktimiz yetmez. Bizim sevdamız bir gönüllülük sevdası. Bu ödülü Cansuyu’muza layık gören milletimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.
2020 yılında 23 farklı alanda onlarca ülke ve yüzlerce bölgede yardım organizasyonlarını düzenleyen Cansuyu Derneği, milyonlarca mazlum ve muhtacın yaralarını sararak onlara umut ışığı olmuştu.
Türkiye Kristal Küre Platformu tarafından düzenlenen, seçici kurul tarafından adayların belirlenmesi süreci ile başlayan ve halk oylaması sonucunda 2020 yılının en iyilerinin seçildiği ödül töreni, İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi.
Medya ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı “Yılın En İyi” dizisi, filmi, haber spikeri, TV programcısı, gazetecisi, radyo programcısı, kitabı, hizmet ödülleri, iş adamı gibi birçok kategoride ödülün verildiği törende “yılın en iyi sivil toplum kuruluşu ödülü”nü Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aldı.
Dernek adına ödülü alan Cansuyu Tanıtım Koordinatörü Şevket Uzun, bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Uzun, “Savaşların, işgallerin, yoklukların ve yoksunlukların yaşandığı günümüz dünyasında Cansuyu’nun hikâyesini anlatmaya vaktimiz yetmez. Bizim sevdamız bir gönüllülük sevdası. Bu ödülü Cansuyu’muza layık gören milletimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.
2020 yılında 23 farklı alanda onlarca ülke ve yüzlerce bölgede yardım organizasyonlarını düzenleyen Cansuyu Derneği, milyonlarca mazlum ve muhtacın yaralarını sararak onlara umut ışığı olmuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Alanyaspor
|19
|31
|7. Hatayspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Bursaspor
|18
|30
|7. Tuzlaspor
|17
|30
|8. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Sevilla
|19
|36
|4. Barcelona
|18
|34
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Cádiz
|20
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|20
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü