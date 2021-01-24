Cansuyu, yılın en iyi STK’sı ödülünü aldı

Cansuyu Derneği, Türkiye Kristal Küre Ödülleri Platformu’nun düzenlediği ve halk oylaması ile gerçekleşen “2020’nin en’leri” ödüllerinde yılın en iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü aldı.

Türkiye Kristal Küre Platformu tarafından düzenlenen, seçici kurul tarafından adayların belirlenmesi süreci ile başlayan ve halk oylaması sonucunda 2020 yılının en iyilerinin seçildiği ödül töreni, İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi.



Medya ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı “Yılın En İyi” dizisi, filmi, haber spikeri, TV programcısı, gazetecisi, radyo programcısı, kitabı, hizmet ödülleri, iş adamı gibi birçok kategoride ödülün verildiği törende “yılın en iyi sivil toplum kuruluşu ödülü”nü Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aldı.



Dernek adına ödülü alan Cansuyu Tanıtım Koordinatörü Şevket Uzun, bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Uzun, “Savaşların, işgallerin, yoklukların ve yoksunlukların yaşandığı günümüz dünyasında Cansuyu’nun hikâyesini anlatmaya vaktimiz yetmez. Bizim sevdamız bir gönüllülük sevdası. Bu ödülü Cansuyu’muza layık gören milletimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.



2020 yılında 23 farklı alanda onlarca ülke ve yüzlerce bölgede yardım organizasyonlarını düzenleyen Cansuyu Derneği, milyonlarca mazlum ve muhtacın yaralarını sararak onlara umut ışığı olmuştu.

