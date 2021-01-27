Cansuyu, sokak hayvanlarını unutmadı
Cansuyu ekipleri soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Birçok şehirdeki ekipler, sokak hayvanları için şehirlerin belli bölgelerine yem bıraktı.
GÜNDEM 27.01.2021, 04:33
Soğuk hava şartlarının etkisini giderek artırdığı şu günlerde doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Cansuyu ekipleri harekete geçti. Şehir merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve sert geçen iklim ile birlikte aç kalmayla karşı karşıya kalan hayvanlara ulaşan Cansuyu ekipleri şehir merkezlerine yakın noktalarda yiyecek bıraktı. Ankara başta olmak üzere birçok şehirde mama, yem ve su dağıtımı gerçekleştiren Cansuyu gönüllüleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladı.
Gerçekleştirilen faaliyet hakkında bilgi veren Cansuyu Derneği Başkanlık Müşaviri İsmail Mansur Özdemir, “Ankara’da ciddi bir ayaz var, soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları da zor bir süreçten geçiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar ve kısıtlamalar, sokaktaki canlıların yiyeceğe ulaşmasını daha da zorlaştırıyor” dedi.
Özdemir, “Merhamet edin ki, merhamet olunsun” düsturuyla hareket ettiklerini de sözlerine ekleyerek, “Hayatı paylaştığımız tüm hayvanattan da sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bu sebeple Cansuyu gönüllüsü kardeşlerimizle beraber Ankara’nın kuytu bölgelerinde Rabbimizin bize emaneti olan kuşları, kedileri, köpekleri ziyaret ederek karınlarını doyurduk, ihtiyaçlarını karşıladık” ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen faaliyet hakkında bilgi veren Cansuyu Derneği Başkanlık Müşaviri İsmail Mansur Özdemir, “Ankara’da ciddi bir ayaz var, soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları da zor bir süreçten geçiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar ve kısıtlamalar, sokaktaki canlıların yiyeceğe ulaşmasını daha da zorlaştırıyor” dedi.
Özdemir, “Merhamet edin ki, merhamet olunsun” düsturuyla hareket ettiklerini de sözlerine ekleyerek, “Hayatı paylaştığımız tüm hayvanattan da sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bu sebeple Cansuyu gönüllüsü kardeşlerimizle beraber Ankara’nın kuytu bölgelerinde Rabbimizin bize emaneti olan kuşları, kedileri, köpekleri ziyaret ederek karınlarını doyurduk, ihtiyaçlarını karşıladık” ifadelerini kullandı.
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