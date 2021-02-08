Cansuyu, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

Metin, eşi şeker hastası olduğu için engelli çocuklarına tek başına bakamadığını, çocuklarının rahatsızlığı sebebiyle işlerini bırakmak durumunda kaldığını ve çöplerden kâğıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını fakat ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etmişti.



Nerede bir acı, nerede bir ıstırap varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise Durak Metin’in zorlu yaşam koşullarını öğrenince harekete geçti. Cansuyu Derneği ekipleri Mamak’ta yaşayan aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı. Temel gıda ve et yardımının yapıldığı ziyarette ailenin diğer eksikleri öğrenildi. Önümüzdeki süreçte ayni ve nakdi yardımların yapılacağı ve ailenin belirlenen eksiklerinin de karşılanacağı söylendi.



Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Türkiye’de ve dünyanın dört bir köşesinde gerçek muhtaçlara ulaşmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Durak Metin kardeşimizin hayat hikâyesi yürekleri dağlıyor. Kovid-19 nedeniyle beraber yaşadığı annesini kaybetmesi, 4’ü engelli 5 çocuğuna bakabilmek için işinden ayrılmak zorunda kalıp kâğıt toplayıcılığına başlaması ve verdiği yaşam mücadelesi bizi derinden etkiledi. Ekiplerimizi göndererek aileyi ziyaret ettik. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda yardımında bulunduk ve eksiklerini tespit ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte ailemize ayni ve nakdi yardımlarda bulunacağız.” dedi.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA

