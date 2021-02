Cansuyu İdlib’e gönderdiği 20 TIR’lık yardımı dağıttı

Suriye’de yaşanan zulümden kaçarak sınır bölgelerimize yerleşen mazlumlar son aylarda yaşanan soğuk kış günlerinin etkisiyle zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ise yaşanan sel felaketinden etkilenen ve çadırları sular altında kalan binlerce aile yardım bekliyor. Cansuyu ise bölgedeki yardımlarını sürdürürken bu sefer de 20 TIR’dan oluşan yeni bir yardım konvoyunu bölgeye ulaştırdı. İdlib ve Azez’de zor şartlar altında yaşayan mazlumlara kışlık malzemeler dağıtıldı.

Türkiye’nin dört bir köşesinden hayırsever bağışçıların emanet ettikleri acil insani yardım malzemelerini feryatların yükseldiği İdlib ve Azez’e ulaştıran Cansuyu ekipleri, bölgedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İçerisinde temel gıda, soba, yakacak, ortopedik, sağlık ve kışlık giyecek malzemelerinin olduğu ve 20 tırdan oluşan acil insani yardımlar Suriyeli mazlumlara dağıtıldı.

Bölgede yaşananlar hakkında bilgi veren Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, Suriye’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan insani krizin daha da derinleştiğine dikkat çekti. Savaş; “Son dönemde meydana gelen sel felaketi nedeniyle insanların yakacakları yiyecekleri ve barınma alanları sular altında kaldı ve on binlerce kişi zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. İnsanlar aç, açıkta ve çaresiz durumda yardım bekliyorlar” dedi.

Gerçekleştirilen yardım organizasyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Savaş, “Türkiye’den hayırsever vatandaşlarımızın bize emanet ettiği yardımları İdlib ve Azez’deki kardeşlerimize ulaştırdık. Suriye Acil İnsani Yardım Organizasyonu’muz kapsamında on binlerce mazluma temel gıda, soba, yakacak, kışlık giyecek, ortopedik, sağlık ve ısınma malzemelerinden oluşan 20 TIR dolusu yardımlarımızı dağıttık. Suriye’de savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyeli kardeşlerimize destek olduk, şimdi de sel felaketinden etkilenen ve yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun hafifletmek, acil ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara umut olmak için yanlarındayız. Yaralara merhem, yetimlere şefkat ve muhtaçlara can suyu olmaya devam edeceğiz” dedi.du.