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Cansuyu Derneği'nden Somali'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Cansuyu Derneği, Başkent Mogadişu’da ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıttı.
GÜNDEM 28.12.2020, 10:30
Cansuyu Derneği, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımı gerçekleştirdi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu’da içerisinde temel yiyeceklerin olduğu gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, dünyanın dört bir yanındaki muhtaçların yaralarını sarmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek, Somali’deki ihtiyaç sahipleri için de seferber olduklarını ifade etti.
Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ı ziyaret ettiklerini, faaliyetler ve bölge hakkında istişarelerde bulunduklarını aktaran Aydın, misafirperverliklerinden dolayı Büyükelçi Yılmaz’a teşekkür etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu’da içerisinde temel yiyeceklerin olduğu gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, dünyanın dört bir yanındaki muhtaçların yaralarını sarmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek, Somali’deki ihtiyaç sahipleri için de seferber olduklarını ifade etti.
Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ı ziyaret ettiklerini, faaliyetler ve bölge hakkında istişarelerde bulunduklarını aktaran Aydın, misafirperverliklerinden dolayı Büyükelçi Yılmaz’a teşekkür etti.
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