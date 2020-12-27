Cansuyu, Benin’de külliye açtı
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kalıcı eserler inşa etmeye devam ediyor.
GÜNDEM 27.12.2020, 04:33
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Hayırseverlerin desteği ile okuldan sağlık ocağına, camiden külliyeye kadar kalıcı eserler inşa eden dernek, bu alandaki ihtiyaçları karşılamış oluyor.
Cansuyu Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin’de külliye inşa etti. So-Ava eyaletine bağlı Sotchanhoue köyünde inşa edilen Hacı Semiye Külliyesi’nin açılışı büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Külliye, 130 metrekare üzerine inşa edilen bir cami ile 120 metrekare alan üzerine inşa edilen iki sınıflı olan bir okuldan oluşuyor. Bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Hacı Semiye Külliyesi’nde, insanlar rahatça ibadetlerini yapabilecek ve öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek. Okulda ilmi derslerin yanında din eğitimi de verilecek. Benin’de külliye açılışı sonrası Atlantique, Littoral, Mono, Kouffo, Ouéme ve Plateau eyaletlerinin kurak bölgelerinde binlerce mağdur ve muhtaç için 23 tane temiz su kuyusu açan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su sıkıntısını gidermiş oldu.
Cansuyu Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin’de külliye inşa etti. So-Ava eyaletine bağlı Sotchanhoue köyünde inşa edilen Hacı Semiye Külliyesi’nin açılışı büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Külliye, 130 metrekare üzerine inşa edilen bir cami ile 120 metrekare alan üzerine inşa edilen iki sınıflı olan bir okuldan oluşuyor. Bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Hacı Semiye Külliyesi’nde, insanlar rahatça ibadetlerini yapabilecek ve öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek. Okulda ilmi derslerin yanında din eğitimi de verilecek. Benin’de külliye açılışı sonrası Atlantique, Littoral, Mono, Kouffo, Ouéme ve Plateau eyaletlerinin kurak bölgelerinde binlerce mağdur ve muhtaç için 23 tane temiz su kuyusu açan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su sıkıntısını gidermiş oldu.
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