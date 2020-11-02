Cansız bedenine ulaşıldı! İdil'in kız kardeşi İpek'ten acı haber!
İzmir'de 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı.
GÜNDEM 02.11.2020, 04:01
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı.
Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin’in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin’in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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