Canlı yayında şok sözler! AK Parti'nin PKK dosyasını açtı

İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Şahin’in “ HDP ile yan yanasınız” ifadesine verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

AK Partili yöneticilerinin PKK terör örgütü ve terörist başı Abdullah Öcalan hakkında geçmişte söylediği belirtilen açıklamalarını gündeme taşıyan Dikbayır, HDP ve PKK gündemi üzerine konuşulan canlı yayında dikkat çekti.

