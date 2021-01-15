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Canlı yayında şok sözler! AK Parti'nin PKK dosyasını açtı
Habertürk TV'de PKK ve HDP üzerinden yaşanan tartışma medyanın gündemine oturdu.
GÜNDEM 15.01.2021, 08:16
İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Mehmet Şahin’in “ HDP ile yan yanasınız” ifadesine verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.
AK Partili yöneticilerinin PKK terör örgütü ve terörist başı Abdullah Öcalan hakkında geçmişte söylediği belirtilen açıklamalarını gündeme taşıyan Dikbayır, HDP ve PKK gündemi üzerine konuşulan canlı yayında dikkat çekti.
AK Partili yöneticilerinin PKK terör örgütü ve terörist başı Abdullah Öcalan hakkında geçmişte söylediği belirtilen açıklamalarını gündeme taşıyan Dikbayır, HDP ve PKK gündemi üzerine konuşulan canlı yayında dikkat çekti.
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