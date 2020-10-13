Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla atıştı

Son derece gergin geçen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşının konuşmasında "Urge" kelimesini kullanmasına sinirlendi. Bu ifadenin düzeltilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değildir, o kelime yanlış. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK'ya YPG'ye destek veriyorsunuz" dedi.



İkili arasındaki gerginlik kameralara da yansıdı. Çavuşoğlu'nun bu sözlerinden sonra yüz ifadesi değişen İsveçli Bakan, olayın şokunu atlattıktan sonra masadaki suyu tek dikişte içti.



"Tam çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesidir. İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz. Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Uluslararası toplum Ermenistan'a da çağrı yapmalı. Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz.



İkincisi siz diyorsunuz ki, Kıbrıs'ın egemenlik hakkı. Peki niye Kıbrıs Türklerinin haklarından bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu? Neden buna vurgu yapamıyorsunuz? Çünkü AB içinde dayanışma sergilemek istiyorsunuz. Ama yanlış işte dayanışma içinde olmak insani körleştirir. Yunanistan, sınırda ve Ege denizinde bu kadar mültecinin botlarını batırırken, niye onları eleştirmiyorsunuz? Bizim de samimi olarak itirazımız bu çifte standarda. Lütfen bunlardan kurtulun.

"SURİYELİ KÜRTLERİ DİNLEYİN"Biz PYD/YPG/PKK hiç ayrım yapmıyoruz. Sizi de böyle görmek istiyoruz. Ofis açtırdınız, ofisin başına gelen adam kara para akladı. Bunlar terörist. Suriyeli diğer Kürtleri dinleyin. Avrupa'daki Suriyeli Kürtleri dinleyin. PKK dışında birçok Kürt dernek var. Onlarla sizleri buluşturabiliriz"

