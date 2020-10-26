Canlı yayında flaş sözler! Trump koronadan hangi yöntemle kurtuldu?

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç Dr. Osman Elbek ile Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programında koronavirüs salgınına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında zenginlerin yoksullardan daha avantajlı olduğunu ifade eden Elbek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tüm virüs yüklerinin ötesinde, bir de kişinin immün (Bağışıklık) durumu çok önemli. Bunu sağlayan, cebindeki parası. Yani bir holdingin patronuyla o holdingdeki taşeron işçinin aynı immün sistemi yok. Cebinizde paranız varsa, iyi beslenirsiniz, iyi uyursunuz. Haftada bir et gelir, vücudu daha iyi korunur. Türkiye de dünya da bunu gösteriyor. Gerçekten yoksullar, Afroamerikanlar, yani toplumun ötekileri, ki bu yoksullar, daha çok şişmanlarlar, daha çok sigara kullanırlar; bunların hepsi, ölüm için bir risk faktörü. O yüzden, Tarlabaşı ile Nişantaşı’da aynı Kovid hastalığı yok. İstanbul’da da yok.”

Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, bir süre önce korona virüsüne yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın, bu hastalıktan nasıl kurtulduğunu şöyle açıkladı:

“Trump, niye kurtuldu? Trump, dünyada sadece 2 bin kişiye verilmiş monoclonal antikorlardan iki tanesi verilerek tedavi edildi. Kurtulma sebeplerinden birisi bu; ama o, sizin ya da benim için yok, Trump için var.”

