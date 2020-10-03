Canlı yayında Berat Albayrak iddiası: AK Parti Genel Başkanı olacak

Kanal 42'de M. Enes Turbil, Emre Özgül ve Bekir Akkaş’ın hazırlayıp sunduğu Sümen 6 programının canlı yayın konuğu olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki ekonomik krizin pandemi süreciyle birlikte iyice derinleştiğini söyleyen Kulat, Berat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı damadı olmasından ziyade, ekonominin iyi yönetilip yönetilmediği konusunun şu süreçte daha büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye’deki Berat Albayrak eleştirisinin damatlık üzerinden yapılmasının doğru olmadığını savunan Mehmet Ali Kulat, “Asıl sorun, ekonomiyi yönetmede yaşanan birtakım yapısal sorunlar. Güven problemi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yaşanan problemli sürecin farkında. Cumhurbaşkanı belki de ekonomik olarak Berat Albayrak’tan daha iyi bir isim bulamıyordur. Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Eminim partisinin içinde Berat Albayrak'tan daha başarılı ve güvenilir bir isim bulsa o kişiyi ekonominin başına getirir. Erdoğan muhtemelen ekonomiyi damadından daha iyi yönetecek kişiyi bulamıyor. Yeni sistemde bakanları göreve getiren onları görevden alacak olan isim de Erdoğan’dır. Erdoğan’ın bugün en güvendiği isim Berat Albayrak ki ekonomiyi onunla devam ettiriyor.” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti kendi evladı gibidir” diyen Kulat, şunları söyledi: “Eğer güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin muhalefeti motive ettiğini AK Parti'nin de kurmayları görüyorsa muhtemelen hiç zaman geçirmeden bu anlamda bir adım atacaklardır. Büyük bir ihtimalle AK Partinin genel başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı ayrılacak. Öncelikli olarak cumhurbaşkanlığında bir revizyon düşünüldü ama çalışmalar çok yeterli bulunmadı. Bundan dolayı sistemde daha ayrıntılı bir düzenleme yapılabilir. Böyle bir durum gündeme gelirse AK Parti için bir parti başkanlığı ve ismi gündeme gelebilir. O süreçten sonra da AK Parti'nin genel başkanı Berat Albayrak olur. Berat Albayrak’ın AK Parti Genel Başkanlığı sonrasında oy oranında ne gibi bir değişiklik olur konusunu konuşmak için ise şimdi erken olur.”

Son olarak 2 gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mesaj attığını ve o mesajda Koca'nın imaj kaybı yaşadığını söylediğini dile getiren Kulat, “Bakan beyle ilgili bir imaj sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi sürecinde Türkiye’de sosyal medyada en çok takip isimlerden biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Vatandaş kendisine olumlu kredi açtı. Keşke Sağlık Bakanı salgın sürecinde daha şeffaf davranabilseydi.” ifadelerini kullandı.milligazete.com.tr

