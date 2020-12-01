Canlı yayın sırasında darp edilen gazeteciden örnek davranış

Konya’nın Karatay ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında çöken ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren binayla ilgili gelişmeleri ulusal bir televizyon kanalı için aktaran muhabir Hasan Dönmez canlı yayında saldırıya uğramıştı. Saldırganların gazeteci Demir'e tokat attığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yargıya taşınan olayın arabulucu aracılığıyla çözülmesi istendi. Dönmez'e “Saldırganlar hakkında nasıl bir ceza istiyorsun” sorusu soruldu. Dönmez, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişinin mezarına saldırganlar tarafından fidan dikilmesini istedi. Ayrıca kendisine arkadan saldıran bir gence de kitap okuması talebinde bulundu. Arabulucu tarafından bu talepler kabul edildi. Saldırganlar tarafından enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişinin mezarına fidan dikildi.



Konuyla ilgili Merhaba gazetesinden Emre Özgül'e konuşan Dönmez, şunları söyledi: “Mesleki hayatımın en zor anlarından birini yaşıyordum. Ortada bir enkaz vardı ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bir gazetecinin olay bölgesinde gelişmeleri aktarmasından daha doğal ne olabilir? Canlı yayında saldırıya uğramıştım. Bu konu arabulucuya gitti. Talebimin ne olduğunu sordular. Kendini bilen bir insan zaten böyle bir uygulamanın içine girmezdi. Ben de farklı bir ceza talep etseydim, doğrusu üzülecektim. Güzel bir işe imza atmaları adına enkazda hayatını kaybedenlerin mezarına fidan dikmelerini arabulucudan talep ettim. Bana arkadan saldıran bir genç vardı. Onun fidan dikiminin yanı sıra, bir de kitap okumasını istedim. Fidanı dikmişler. Kötülüğe başka bir kötü uygulama ile cevap ve karşılık vermek, doğru olmazdı. Ben de böyle bir talepte bulundum. Benim amacım bir farkındalık oluşturmak oldu. Allah'tan enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum.”

