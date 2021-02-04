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Canlı yayın - Meral Akşener ile Ali Babacan'dan ortak açıklama
Son dakika haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. İki lider görüşme sonrası ortak açıklamada bulunuyor.
GÜNDEM 04.02.2021, 12:01
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ziyaret etti.
Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor. Detaylar geliyor...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ziyaret etti.
Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor. Detaylar geliyor...
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