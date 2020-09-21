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Canlı Yayın: Karamollaoğlu, partisinin eğitime dair raporunu açıklıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Eğitime Dair Tespit, Teşhis ve Öneriler” başlıklı eğitim raporunu paylaşıyor.

GÜNDEM 21.09.2020, 12:08
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Canlı Yayın: Karamollaoğlu, partisinin eğitime dair raporunu açıklıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Eğitime Dair Tespit, Teşhis ve Öneriler” başlıklı eğitim raporunu Balgat Eğitim Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Detaylar geliyor...
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