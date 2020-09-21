Canlı Yayın: Karamollaoğlu, partisinin eğitime dair raporunu açıklıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Eğitime Dair Tespit, Teşhis ve Öneriler” başlıklı eğitim raporunu paylaşıyor.
GÜNDEM 21.09.2020, 12:08
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin “Eğitime Dair Tespit, Teşhis ve Öneriler” başlıklı eğitim raporunu Balgat Eğitim Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Detaylar geliyor...
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