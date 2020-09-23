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Canlı - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu konuşuyor

Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

GÜNDEM 23.09.2020, 12:20
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Canlı - Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu konuşuyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.Karamollaoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle: - Detaylar hazırlanıyor...
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