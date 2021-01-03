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Canlı kumarla can yakılıyor

“Kumarı yaygınlaştırma” yetkisi verilerek özel sektöre devredilen Milli Piyango, internet üzerinden “online kumar” oynatıyor.

GÜNDEM 03.01.2021, 04:33
Canlı kumarla can yakılıyor
Milli Piyango, ülkemizde yasak olmasına rağmen geliştirdiği sistemle evlere kadar kumarı soktu. Artık telefonla dahi ulaşılabilen sanal oyunlarla insanlarımız kumara teşvik ediliyor. millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden oynanan oyunlarda canlı bahisin yanı sıra çocukların dahi kolaylıkla oynayacağı basitlikte paralı kumar oyunları bulunuyor.

Öte yandan koronavirüs pandemisi döneminde kumarhaneleri basarak ceza kesen devlet ise, iş Milli Piyango kumarına gelince ses etmiyor.

sokakları reklâmlarla donatarak insanlara kumarı cazip hâle getirmeye çalışan ifsat dairesi Milli Piyango, geliştirdiği oyunlarla da insanımızın parasını alıyor. Milli Piyango, sistemli bir şekilde kolay ulaşılır ve çekici hale getirdiği çocuk oyunlarına benzer nitelikteki Yeni Yıl Sürprizi, Robo Şansı, Süper Zarla Kazan, Şans Bombası, Viking Hazineleri, Büyülü Yonca gibi isimler verdiği onlarca paralı oyunla vatandaşa online kumar oynatıyor. Kumarın yasak olduğu ülkemizde telefonla dahi kumar oynanabilen sistem, özellikle pandemi döneminde sosyal medya üzerinden vatandaşları kıskaca aldı.

Türkiye’de kumarhaneler Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın başbakanlığında (1996 yılında) kesin olarak kapatıldı. Fakat internetin yaygınlaşmasıyla birlikte sanal kumarhaneler ortaya çıktı. Milli Piyango da çıkarttığı paralı oyunlarla interneti sanal kumarhaneye çevirmiş durumda.
Yıllardır devlet eliyle oynatıldıktan sonra özelleştirilen Milli Piyango her gün yeni bir oyunla milletimizi kumara sürüklüyor. Ülkemizde kumar yasak olmasına rağmen Milli Piyango evlere kadar kumarı soktu. Milli Piyango, millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden oynanan oyunlarda canlı bahis yanı sıra çocukların dahi kolaylıkla oynayacağı basitlikte paralı kumar oyunları bulunuyor. Telefonla dahi kumar oynayabileceği sistemdeki aldatmacalı düşük ücrete yüksek kazanç da dikkat çekiyor. Bu oyunların düşük ücretlerle ve hızlı şekilde oynandığı Milli Piyango sistemi insanları adeta kumar oynamaya teşvik ediyor. Öte yandan koronavirüs pandemi döneminde kumarhaneleri basarak ceza kesen devlet ise, iş Milli Piyango kumarına gelince ses etmiyor.

* Milli Piyango’nun geçen yaz aylarında hayata geçirdiği sanal kumar sistemi gün geçtikçe yenileniyor ve vatandaşlara teşvik ediliyor. Sokakları reklâmlarla donatarak insanlara kumarı cazip hâle getirmeye çalışan ifsat dairesi, geliştirdiği oyunlarla da insanımızın parasını alıyor. Milli Piyango, sistemli bir şekilde kolay ulaşılır ve çekici hale getirdiği çocuk oyunlarına benzer nitelikteki Yeni Yıl Sürprizi, Robo Şansı, Süper Zarla Kazan, Şans Bombası, Viking Hazineleri, Büyülü Yonca gibi isimler verdiği onlarca paralı oyunla vatandaşı online kumar oynattırıyor. Kumarın yasak olduğu ülkemizde telefonla dahi kumar oynayabileceği sistem özellikle pandemi döneminde sosyal medya üzerinden de vatandaşları kıskaca aldı. 

* Türkiye’de kumarhaneler Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın başbakanlığında (1996 yılında) kesin olarak kapatıldı. Fakat internetin yaygınlaşmasıyla birlikte sanal kumarhaneler ortaya çıktı. Özellikle illegal olarak yönetilen sitelerde oynatılan bahisler gençleri bataklığa çekiyor. Milli Piyango da çıkarttığı son paralı oyunlarla adeta sanal kumarhane haline gelmiş durumda.

Devlet ise vatandaşları kumar belasından kurtarmak veya kumara bulaşmalarını engellemek yerine Milli Piyango’nun yaygınlaşmasına izin veriyor.
* Anayasa’nın 58. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nda “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” ifadeleri yer almasına rağmen Milli Piyango, tam anlamıyla Anayasa’ya muhalefet ediyor.
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