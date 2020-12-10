Canlı ders sırasında fenalaşan öğretim görevlisi vefat etti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi Uğur Günsel vefat etti.
GÜNDEM 10.12.2020, 21:24
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Günsel (52), yalnız yaşadığı üniversite lojmanında, çevrim içi olarak ders verdiği sırada fenalaştı.
Derse 10 dakika ara veren Günsel'in açık kalan mikrofonundan sesleri duyan öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Lojmana gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Günsel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen öğretim görevlisinin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
Derse 10 dakika ara veren Günsel'in açık kalan mikrofonundan sesleri duyan öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Lojmana gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Günsel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen öğretim görevlisinin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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