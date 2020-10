Canlar ciğerler evler yanıyor

Son iki aydaki 11. orman yangınıyla mücadele eden Hatay’da önceki gün alevler yeniden yükseldi. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 kişi yangından etkilendi. Hatay’ın yanı sıra Kahramanmaraş, Sinop, Tokat, Manisa ve Mersin’de de orman yangını çıktı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, orman yangınının trafo patlamasından dolayı çıktığını ifade ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının terörist çevrelerce kasıtlı çıkartıldığına dair delillerin olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Hatay'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Sinop, Tokat, Manisa ve Mersin'de de orman yangınları devam ediyor.

Hatay’ın Belen ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra şiddetli rüzgâr sebebiyle yeniden alevlendi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, orman yangınının trafo patlamasından dolayı çıktığını ifade ederken, Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli yangının terörist çevrelerce kasıtlı çıkartıldığına dair delillerin olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Hatay’ın yanı sıra Kahramanmaraş, Sinop, Tokat, Manisa ve Mersin’de de orman yangınları devam ediyor. Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılsa da arazi ve hava şartları nedeniyle müdahale etmek zorlaşıyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 kişi yaralandı. Belen ilçesi Sarımazı Semti’ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü takımlarınca bölgeye arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi. Bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın sebebiyle Belen-İskenderun ve Belen-Arsuz karayolları trafiğe kapatıldı.

Hatay’da çıkan orman yangınlarına ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, “Bugün büyük bir facia ile karşı karışayız. Bu yaz içerisinde pek çok yangınla karşı karşıya kaldık ama ilk defa bu kadar büyük, cana kasteden bir yangına karşı mücadele ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede bu yangının söndürülmesidir. Yangının çıkmasında kimler sorumlu? İhmal var mıydı, sabotaj var mıydı? Rant mı elde edilmek isteniyor? Ne yazık ki bunu bilemiyoruz. 40 farklı noktada bir anda yangının çıkması hiçbir şekilde tesadüf değildir. Bu tip felaketlerde kamu yönetiminin şeffaf olması çok önemli. Yangın ilk başta trafo patlaması nedeniyle çıktığı söylendi. Bir sabotaj olduğu daha önceden söylenmiş olsaydı vatandaşlarımızın da öne göre tedbir alması kolaylaşırdı. Bugün böyle bir olay karşısında en kısa sürede sorumluların yakalanması ve en ağır ceza ile cezalandırılması temennimizdir. Yangınla mücadelenin tüm siyasi partilerle iş birliği içinde yürütülmesi oldukça önemlidir. El ele hep birlikte bu felaketi birlikte aşmalıyız. Umarız ki en kısa sürede yangın söndürülür” diye konuştu.

Öte yandan 22,7 milyon hektar ormanlık alana sahip olan ülkemizde her yıl ortalama 2 bin 388 orman yangını çıkıyor. Çıkan yangınlarda ortalama 6 bin 665 hektar orman yok oluyor. 2020 yılının ilk altı ayında Türkiye genelinde bin 944 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 6 bin 492 hektar ormanlık alan kül oldu. Türkiye’de orman yangınları yüzde 90 insan kaynaklıyken sadece yüzde 10’u doğal sebeplerden dolayı çıkıyor. İnsan kaynaklı çıkan yangınların yüzde 6’sı kasıtlı çıkarılırken, yüzde 84’ü ise ihmal veya dikkatsizlik sebebiyle çıkıyor.

* Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesine yakın evler de tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 aileyi kurtardı. Ayrıca 2 büyükbaş hayvan da alevler arasından ekiplerce çıkarıldı. AA

