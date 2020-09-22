Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Korgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Maruf köyünde koronavirüs vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.

