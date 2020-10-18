Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen makam aracını satışa çıkardı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını satışa çıkardığını duyurmuştu. CHP'li başkanlara çağrıda bulunan CHP’li Başkan Alper Taşdelen, satıştaki gelişmeleri aktardı.



Alper Taşdelen’in yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum. 6 aydır da kullanmıyorum. Makam arabasının ATO’dan değerlemesi geldi. Yakında ihaleyle satışına çıkacağız. Temiz. Doktordan değil; Başkan’dan."

Taşdelen, ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak çağrıda bulundu. Çağrıda, "İktidar yapmıyor biz yapalım. Biz örnek olalım" ifadesini kullandı.

Taşdelen'in paylaşımı şöyle:



Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum.6 aydır da kullanmıyorum.Makam arabasının ATO’dan değerlemesi geldi.Yakında ihaleyle satışına çıkacağız.Temiz.Doktordan değil; Başkan’dan. ?

— Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) October 17, 2020



Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum.6 aydır da kullanmıyorum.Makam arabasının ATO’dan değerlemesi geldi.Yakında ihaleyle satışına çıkacağız.Temiz.Doktordan değil; Başkan’dan. ? pushfn('ads'); — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) October 17, 2020

