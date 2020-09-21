Caner ile Gökhan uzun zaman sonra Ülker Stadı'nda

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

