Caner Erkin: Suçlu biziz

Takımdaki herkesin sorumluluk alması gerektiğine değinen Caner Erkin, "Her şey eksikti bugün, gol atamadık. 3 maçtır içeride mağlup oluyoruz. 7-8 senedir burada oynadım, böyle bir şey mümkün değiliz. Suçlu biziz. Bunu düzeltmesi gereken futbolcular. Herkesin elini taşın altına koyması lazım." diye konuştu.



Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Kötü oynayabiliriz ama mücadele etmeme gibi bir hakkı yok kimsenin. Bundan sonra herkes farklı olacak. Çünkü başka çaremiz yok. Ne Başkanımız ne taraftarımız bunu hak etmiyor. Başka bir hedefimiz asla olmamalı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Düzelteceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden geldiğince şampiyonluk için mücadele etmek zorundayız. Bu kulüp bunu yapacak." ifadelerini kullanarak düşüncelerini belirtti.

