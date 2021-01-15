Caner Erkin bu sezon 7.asistini yaptı
Kasımpaşa'ya karşı tek golü atan Samatta'ya duran top sonucu servis yapan isim yine Caner Erkin oldu. Deneyimli isim bu sezon resmi maçlarda 7. asistini yaptı
GÜNDEM 15.01.2021, 04:14
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Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı tek golü atan Samatta'ya duran top sonucu servis yapan isim yine Caner Erkin oldu. Deneyimli isim bu sezon resmi maçlarda 7. asistini yaptı
Caner Erkin bu sezon ligde 6 kez, kupada 1 kez asist yaparken bu gol paslarının 5 tanesi serbest vuruş ya da korner sonrasında geldi. Samatta'nın attığı 3 golün 2 tanesinde de servisi yapan isim yine Caner oldu
Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu
Caner Erkin bu sezon Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu olurken Süper Lig takımları içinde Ghezzal (8) ve Edin Visca (7) ile birlikte resmi maçlarda en yüksek asist değerine ulaşan ilk 3 oyuncu arasında yer aldı
Caner Erkin bu sezon ligde 6 kez, kupada 1 kez asist yaparken bu gol paslarının 5 tanesi serbest vuruş ya da korner sonrasında geldi. Samatta'nın attığı 3 golün 2 tanesinde de servisi yapan isim yine Caner oldu
Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu
Caner Erkin bu sezon Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu olurken Süper Lig takımları içinde Ghezzal (8) ve Edin Visca (7) ile birlikte resmi maçlarda en yüksek asist değerine ulaşan ilk 3 oyuncu arasında yer aldı
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