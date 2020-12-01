Çan’da mantar toplarken kaybolan kadın bulundu
Çanakkale’nin Çan ilçesine Bağlı Terzialan beldesinde mantar toplarken kaybolan kadın eski yayla köyü yakınlarında bulundu.Çan İlçesine bağlı Terziala...
GÜNDEM 01.12.2020, 11:58
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Çanakkale’nin Çan ilçesine Bağlı Terzialan beldesinde mantar toplarken kaybolan kadın eski yayla köyü yakınlarında bulundu.Çan İlçesine bağlı Terzialan beldesinde yaşayan Safiye Kenar Orta dün öğeden sonra beldenin Dede kule Arpa tarla mevkiine mantar toplamaya gitti. Bölgede mantar toplarken kaybolan Orta’dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Gece bölgede köylülerin de desteği ile AFAD, AKUT, UMKE ve Orman ekipleriyle arama operasyonu başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında bu sabah sevindirici haber geldi. Safiye Kenar Orta, Eski Yayla köyü yakınlarında Şevket Cangir isimli bir köylü tarafından bulunduğu açıklandı. Orta, yapılan sağlık kontrolleri sonrası evine teslim edildi.
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