Canberk Demirci kimdir?
Genç siyasetçi Canberk Demirci DEVA Partisi ile siyasete adım attı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardıcısı Canberk Demirci'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Canberk Demirci kimdir?
GÜNDEM 13.11.2020, 11:34
DEVA Partisi Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı Canberk Demirci, DEVA Partisi ile siyasete adım attı. Genç siyasetçi Demirci, DEVA Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Canberk Demirci'nin hayatı merak ediliyor. Canberk Demirci kimdir içeriğimizden okuyabilirsiniz...
Canberk Demirci, 1995 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi.
İlk orta ve lise öğrenimini Kocaeli'de tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldu.
Lise eğitimini tamamladığı Bahçeşehir Koleji'nde Türkiye'nin ilk Online Yıllık sistemini geliştirmiş ve Şeref / Üstün Şeref belgeleriyle mezun olmuştur.
Lise yıllarında Türkiye'nin ilk çocuklar için ebeveyn denetimi ve filtreleme yazılımını geliştirmiş, ücretsiz olarak binlerce kişiye sunmuştur.
Üniversite yıllarında pek çok yazılım projesi geliştirmiş ve pek çok dönem aldığı Şeref belgeleriyle mezun olmuştur.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok şirkete özel yazılımlar geliştirmektedir.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
Canberk Demirci, 1995 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi.
İlk orta ve lise öğrenimini Kocaeli'de tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldu.
Lise eğitimini tamamladığı Bahçeşehir Koleji'nde Türkiye'nin ilk Online Yıllık sistemini geliştirmiş ve Şeref / Üstün Şeref belgeleriyle mezun olmuştur.
Lise yıllarında Türkiye'nin ilk çocuklar için ebeveyn denetimi ve filtreleme yazılımını geliştirmiş, ücretsiz olarak binlerce kişiye sunmuştur.
Üniversite yıllarında pek çok yazılım projesi geliştirmiş ve pek çok dönem aldığı Şeref belgeleriyle mezun olmuştur.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok şirkete özel yazılımlar geliştirmektedir.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.
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