Çanakkale'de dev hizmet! Banka ATM'leri AKP'nin yeni 'icraati' oldu
Çanakkale Biga'da bir köye kurulan Ziraat Bankası ATM'sini AKP reklam yaparak duyurdu.
GÜNDEM 16.01.2021, 15:01
Çanakkale Biga'da dev hizmet! Son dönemde AK Partili teşkilatların üstlendiği banka ATM'si açılışlarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce Köyüne Ziraat Bankası ATM'si açılmasını, AKP Biga teşkilatı vatandaşlara 'hizmet' gibi duyurdu.
Biga AK Parti hesabından yapılan ve akıllara durgunluk veren paylaşımda köyde açılan Ziraat Bankası ATM'si nedeniyle, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na teşekkür edilerek şu sözler paylaşıldı;
"Örtülüce Köyümüze ATM hayırlı olsun... Hayvancılığı ve Çiftçiliği ile ilçemizin en kıymetli köylerinden olan Örtülüce Köyümüze ATM kuruldu. Köy halkımızın işlerini kolaylıkla halledebilecekler.Şehrimiz için yapacak çok işimiz,çok projemiz,çok yatırımımız var. Destekleri için AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Av.Bülent Turan ve Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ’na teşekkür ederiz."
Öte yandan bölgede Ziraat Bankası ATM'si açılması nedeniyle bazı vatandaşların yaptığı, "Yaparsa Ak Parti yapar hayırlı olsun" yorumları dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde de Konya'nın Taşkent ilçesinde yenilenen ATM, bölgedeki AKP teşkilatı tarafından "hizmet" olarak paylaşılmıştı.
Biga AK Parti hesabından yapılan ve akıllara durgunluk veren paylaşımda köyde açılan Ziraat Bankası ATM'si nedeniyle, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na teşekkür edilerek şu sözler paylaşıldı;
"Örtülüce Köyümüze ATM hayırlı olsun... Hayvancılığı ve Çiftçiliği ile ilçemizin en kıymetli köylerinden olan Örtülüce Köyümüze ATM kuruldu. Köy halkımızın işlerini kolaylıkla halledebilecekler.Şehrimiz için yapacak çok işimiz,çok projemiz,çok yatırımımız var. Destekleri için AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Av.Bülent Turan ve Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ’na teşekkür ederiz."
Öte yandan bölgede Ziraat Bankası ATM'si açılması nedeniyle bazı vatandaşların yaptığı, "Yaparsa Ak Parti yapar hayırlı olsun" yorumları dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde de Konya'nın Taşkent ilçesinde yenilenen ATM, bölgedeki AKP teşkilatı tarafından "hizmet" olarak paylaşılmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü