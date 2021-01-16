Çanakkale'de dev hizmet! Banka ATM'leri AKP'nin yeni 'icraati' oldu

Çanakkale Biga'da dev hizmet! Son dönemde AK Partili teşkilatların üstlendiği banka ATM'si açılışlarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce Köyüne Ziraat Bankası ATM'si açılmasını, AKP Biga teşkilatı vatandaşlara 'hizmet' gibi duyurdu.

Biga AK Parti hesabından yapılan ve akıllara durgunluk veren paylaşımda köyde açılan Ziraat Bankası ATM'si nedeniyle, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'na teşekkür edilerek şu sözler paylaşıldı;

"Örtülüce Köyümüze ATM hayırlı olsun... Hayvancılığı ve Çiftçiliği ile ilçemizin en kıymetli köylerinden olan Örtülüce Köyümüze ATM kuruldu. Köy halkımızın işlerini kolaylıkla halledebilecekler.Şehrimiz için yapacak çok işimiz,çok projemiz,çok yatırımımız var. Destekleri için AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Av.Bülent Turan ve Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ’na teşekkür ederiz."

Öte yandan bölgede Ziraat Bankası ATM'si açılması nedeniyle bazı vatandaşların yaptığı, "Yaparsa Ak Parti yapar hayırlı olsun" yorumları dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde de Konya'nın Taşkent ilçesinde yenilenen ATM, bölgedeki AKP teşkilatı tarafından "hizmet" olarak paylaşılmıştı.

