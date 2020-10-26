Çanakkale'de ABD vatandaşı ölü bulundu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki ABD vatandaşı evinde ölü bulundu. Durumu polise komşular bildirdi.
GÜNDEM 26.10.2020, 21:35
Çanakkale'nin Hamdibey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Shapsough Bachkhat'ı 4 gündür görmeyen komşuları durumu polise iletti.
Polisler, savcılıktan alınan iznden sonra Bachkhat'ın evine girdi.
Evde arama yapan ekipler, Bachkhat'ın cansız bedenini yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Shapsough Bachkhat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bachkhat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ABD vatandaşı Bachkhat'ın yurt dışında yaşayan 3 kızı olduğu öğrenildi.
Polisler, savcılıktan alınan iznden sonra Bachkhat'ın evine girdi.
Evde arama yapan ekipler, Bachkhat'ın cansız bedenini yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Shapsough Bachkhat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bachkhat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ABD vatandaşı Bachkhat'ın yurt dışında yaşayan 3 kızı olduğu öğrenildi.
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