Çanakkale'de 2 okulda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi
Çanakkale’de bulunan bir ortaokul ile bir ilkokulda koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.
GÜNDEM 19.10.2020, 07:26
Çanakkale’deki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'ndan koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.
Çanakkale’deki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu'nda sekizinci sınıf öğrencisi olan ikiz kardeşlerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine sınıf 27 Ekim tarihine kadar, sınıf arkadaşı olan 16 öğrencinin karantina uygulaması kapsamında evlerinde izolasyona alındığı öğrenildi.
Ayrıca Çanakkale şehir merkezinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu’nda öğrenim gören bir öğrenci ile anne ve babasında da koronavirüs testi pozitif çıkarken bu okuldaki öğrenci ile birlikte sınıf öğretmeni ve 13 sınıf arkadaşının evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.
Konuya dair Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Yasin Hacımusalar ise “Bu, sadece ilimizin değil, ülkemizin genel bir sorunu. Pozitif vaka çıkan okulların tamamen süresiz olarak kapatılması gerekmektedir. Yüz yüze eğitime geçilmesi temel hedef olmalı ancak bilimsel veriler esas alınmalı, salgınla etkin mücadele edilmeli, gerekli ve yeterli önlemler alınmalıdır. Okullar, derslikler tamamen hazır hale getirilmelidir. Tüm okullarda ve kurumlarda temizlik görevlisi, sağlık görevlisi istihdamı gerçekleştirilmeli” dedi.
Çanakkale’deki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu'nda sekizinci sınıf öğrencisi olan ikiz kardeşlerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine sınıf 27 Ekim tarihine kadar, sınıf arkadaşı olan 16 öğrencinin karantina uygulaması kapsamında evlerinde izolasyona alındığı öğrenildi.
Ayrıca Çanakkale şehir merkezinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu’nda öğrenim gören bir öğrenci ile anne ve babasında da koronavirüs testi pozitif çıkarken bu okuldaki öğrenci ile birlikte sınıf öğretmeni ve 13 sınıf arkadaşının evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.
Konuya dair Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Yasin Hacımusalar ise “Bu, sadece ilimizin değil, ülkemizin genel bir sorunu. Pozitif vaka çıkan okulların tamamen süresiz olarak kapatılması gerekmektedir. Yüz yüze eğitime geçilmesi temel hedef olmalı ancak bilimsel veriler esas alınmalı, salgınla etkin mücadele edilmeli, gerekli ve yeterli önlemler alınmalıdır. Okullar, derslikler tamamen hazır hale getirilmelidir. Tüm okullarda ve kurumlarda temizlik görevlisi, sağlık görevlisi istihdamı gerçekleştirilmeli” dedi.
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