Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler zarar mı gördü? Açıklama geldi

Tekirdağ Valiliği, Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği'nin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken, bazı basın yayın organlarında, 'Çanakkale Şehitliği'ndeki kemikler tahrip edildi' yönünde haberler yer aldı. Valilik, yazılı açıklama yaparak, iddiaları yalanladı. Açıklamada, alanın Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği olarak anıldığı belirtilerek, "Zaman içerisinde uzun süre atıl kaldığı, bakımsızlık nedeniyle şehitlik alanına yakışmayacak bir görüntü oluşturduğu, kabirlerin kaybolduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu alanı atıl durumundan kurtarıp, layık olduğu değeri kazandırmak için alanda yapılabilecek düzenleme çalışmaları Tekirdağ Valiliği tarafından başlatılmıştır. Söz konusu alanda çalışmaya başlanmadan önce, görünür herhangi bir mezar taşı bulunmadığı tespit edilmiştir. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış proje kapsamında, yapılan el ile kazı çalışmaları sırasında birbiriyle bütünlük oluşturmayan toplu gömülmüş kemiklere rastlanmıştır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular neticesinde buranın eski bir Osmanlı mezarlığı olabileceği, kemiklerin de çevredeki binalar yapılırken tahrip edilen eski mezarlıktan çıkan kemik parçalarının olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, çalışmalar sırasında toprak altından çıkan mezar taşları ve kemikler, anında ilgili kişi ve kurumlara bildirildiği ve gerekli izinler gelene kadar çalışmaların olduğu gibi durdurulduğu ifade edilerek, "Mevcut yapılaşmanın olmadığı bölgelerde şehit kemiği olma ihtimali ve ecdadımıza saygı sebebiyle kültür katmanı derinliği seviyesinde, kazı amacı ile hiçbir şekilde iş makinesi sokulmamış, bu derinlikteki bütün çalışmalar el ile Müze Müdürlüğü'nden görevli arkeologlar kontrolünde itinalı bir şekilde yapılmıştır. Çıkarılan kemiklerin yeri ve şekli tespit edilip, Müze Müdürlüğü'nden görevli arkeolog tarafından rapor altına alınmış, tekrar defin süreci Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'yle birlikte planlanmıştır. El ile yapılan kazı çalışmaları nedeniyle proje öngörülen süreden daha fazla zamanda bitecek olup, hiçbir maliyetten kaçınılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

