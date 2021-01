Can Kozanoğlu kimdir? Can Kozanoğlu ne iş yapar?

Aralarında Yeni Gündem, Nokta, Cumhuriyet ve Milliyet'in de bulunduğu çok sayıda gazete ve dergide muhabir, editör, köşe yazarı olarak çalışan Can Kozanoğlu son günlerde yaptığı paylaşımlar nedeniyle merak konusu oldu.

CAN KOZANOĞLU KİMDİR?

1963 yılında Adana'da doğan Can KozanoğluRobert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi.

Gazeteciliğe 1981 yılında Hayat dergisinde başladı.

Aralarında Yeni Gündem, Nokta, Cumhuriyet ve Milliyet'in de bulunduğu çok sayıda gazete ve dergide muhabir, editör, köşe yazarı olarak çalıştı. Çeşitli mizah dergilerine takma isimlerle yazılar yazdı.

Uzun yıllar boyunca TRT'de yayımlanan Okudukça isimli kitap programını sundu.

Televizyonculuk kariyerini daha sonra CNN Türk ve NTV'de sunucu, belgeselci, editör, yönetici olarak sürdürdü.

Sosyoloji alanındaki çalışmalarını popüler kültür üzerinde yoğunlaştıran Can Kozanoğlu'nun futbol tutkusunun toplumsal boyutlarını ele aldığı ilk kitabı Bu Maçı Alıcaz 1990'da yayımlandı. Bunu, Türkiye'nin 80'li yıllarda yaşadığı toplumsal değişimi dönemin starları üzerinden anlattığı Cilalı İmaj Devri (1992) izledi. Pop Çağı Ateşi (1995), İnternet Dolunay Cemaat (1997) ve Yeni Şehir Notları'nın (2001) ardından, Kozanoğlu'nun ilk kurgu denemesi olan Acemi Eğitimi (2005) yayımlandı.