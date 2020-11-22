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Can Kakışım kimdir?

Son dönemlerde sıkça televizyon programlarına çıkan Can Kakışım vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Can Kakışım kimdir? Can Kakışım nereli? İşte Can Kakışım'ın biyografisi...

GÜNDEM 22.11.2020, 20:49
Can Kakışım kimdir?
Televizyon programlarında son dönemlerde sıkça programlara çıkan ve dış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve güncel meseleler hakkında fikir belirten Doç. Dr. Can Kakışım vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Can Kakışım kimdir? Can Kakışım nerelidir?  Can Kakışım'ın ihtisas alanı nedir?  Can Kakışım nereden mezundur?  Can Kakışım kaç yaşındadır? İşte Can Kakışım hakkında merak edilenler... 
Can Kakışım kimdir?
Can Kakışım 1983 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Trabzon'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı.
Yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladı. Yüksek lisans tezi olarak ise, "An analysis of the U.S. foreign policy attitudes in the post-cold war era and their implications at the global level" konusunu işledi.
Doktora eğitimini ise İstanbul'da tamamlayan Can Kakışım, İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora yaptı.
Doktora tez döneminde Queen’s Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Will Kymlicka ile çalıştı.
37 yaşında olan Can Kakışım, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Can Kakışım halen Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.
Doç. Dr. Kakışım'ın, İletişim Yayınları tarafından yayınlanan, "Sınıf, Etnisite ve Kimlik, Sosyalist Paradigmanın Evrimi" isimli kitabı bulunuyor.
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