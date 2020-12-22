Can Dündar'ın avukatları yarınki son duruşma oturumuna katılmayacaklar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren MİT TIR’ları davasının son duruşma oturumu 23 Aralık'ta yapılacak. Can Dündar'ın avukatları, yargılama sürecinde yaşananlar nedeniyle duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi.



Gazete Duvar'ın haberine göre mahkemeye dilekçe sunan Dündar'ın avukatları Bahri Bayram Belen, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, "Mahkeme heyetinin süreklilik gösteren tutum ve davranışları, işlem ve kararları nedeniyle mevcut mahkeme heyeti karşısında -bu aşamada- esasa dair bir savunma yapmayı uygun, gerekli ve doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verdi. Avukatlar, "14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz" itirazında bulundu.

