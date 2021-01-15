Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur'an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti. Toplanan Kur'an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.
GÜNDEM 15.01.2021, 02:12
Kahramanmaraş'ın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki camide, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur'an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur'an-ı Kerimler görevliye teslim edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur'an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur'an-ı Kerimler görevliye teslim edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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