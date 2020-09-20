Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
İstanbul Bakırköy'de 3 katlı binanın giriş katında bulunan evde çamaşır makinesinin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kediyi itfaiye kurtardı.
GÜNDEM 20.09.2020, 21:39
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Bakırköy, Florya'da iddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında bulunan evdeki çamaşır makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlayan çamaşır makinesi nedeniyle yangın çıktı. Duman, kısa sürede tüm binayı sararken yurttaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Kurtarılarak sahibine teslim edilen kedi sahibi tarafından veterinere götürüldü.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Kurtarılarak sahibine teslim edilen kedi sahibi tarafından veterinere götürüldü.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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