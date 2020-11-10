Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde eylem: Çığlığımıza ses verin!

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını sorunlar ve ek ödemelerinin aylardır yatırılmadığı gerekçesiyle, hastane önünde alkışlı protesto eylemi gerçekleştirdi.

Daha önce defalarca hastane içinde yürüyüş ve alkışlı protesto eylemi gerçekleştiren hekimler, bugün Başhekimlik binası önünde toplanarak, biriken sorunlara dikkat çekip çözüm talep etti.

Hastanede görevli hekimler ayrıca, hastane yönetiminde zayıflık olduğu ve geleceğin belirsiz bırakılarak çözüm üretilmediği gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi.

Eylemden sonra yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



Ülkede ikinci dalganın yaşandığı belirtilen açıklamada, “Kalabalıklar önlenemiyor, salgınla sağlık çalışanı baş başa bırakılıyor. Lafa gelince büyük savaş verdiği söylenen sağlık çalışanları, söz konusu özlük hakları olunca üç maymunla karşılaşıyor” denildi. Daha önce de yaptıkları çağrılara herhangi bir cevap alamadıkları belirtilen açıklamada, aksine kısıtlı hekim sayısı olmasına rağmen üzerlerindeki iş yükünün artırılarak ciddi mobbing ve baskılara maruz bırakıldıkları ifade edildi.



Açıklamada şu öneriler dile getirildi:



Hekimler talepleri karşılanana kadar her pazartesi 12.30’da alkışlı protesto eylemi yapacaklarını da duyurdu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mart ayında baş gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları olarak çocuklarımızdan, ailelerimizden ayrı kalarak 24 saat nöbet esasına göre tarifi mümkün olmayan zorluklar ile çalıştık, bu uğurda öldük, ölmeye de devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yıkıcılığı tüm toplum üzerinde devam ederken, sağlık çalışanlarının dayanacak gücü kalmadı. Pandemi enkazının altında kalan sağlık çalışanları, kurtarılacağı umudu ile beklerken, yöneticiler yeni enkazlar üzerimize almaktadır, bizler Tükendik!

"Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak devletimize ve halkımıza feryadımızdır

1- Randevu sistemini esnetin, güvenli çalışma ortamı sağlayıp

2- Pandemi yönetiminde bizleri de söz sahibi yapın

3- Sağlıkla şiddete son verin,

4- Sırf bu hastanede olduğumuz için oluşan ekonomik kayıplarımızı telafi edin,

5- Performans ödemelerimiz için hastanemizin kâr etmesini beklemeyin,

6- Sabit ödemelerimizi hastane bütçesinden merkezi bütçeye aktarın,

Sayın yöneticiler, yetkili sendikalar; bizler tükendik, bizler ölmeden hastalara daha iyi hizmet etmemiz, bu savaşı kazanmamız için çağrımıza ve çığlığımıza ses verin!”

