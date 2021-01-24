Çalışanlar şok oldu! 148 liralık hesaba 10 bin liralık bahşiş
ABD’nin Colorado eyaletinde David adlı bir kişi 20 dolarlık (148 TL) hesap için restoranda çalışan yedi garsona 1.400 (Yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı. Olay medyada gündem oldu.
GÜNDEM 24.01.2021, 21:49
ABD'nin Colorado eyaletindeki Notchtop Bakery & Cafe'de David adlı müşteri Koronavirüs nedeniyle etkilenen restoran sektörünün canlanması için başlatılan "2021 Bahşiş Kampanyası" kapsamında 7 garsona 20 dolarlık hesap için 1.400 dolar (yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı.
Restoran sahibi, Nailya Khametvalieva , bir müşterinin çalışanlara kişi başı 200 dolar olmak üzere 1,400 dolarlık bahşiş bırakmasını hem şaşırtıcı hem de bonkör insanların hala var olmasının sevindirici bir durum olarak değerlendirdi. Khametvalieva, müşterinin adının David olduğunu ve restoranda sadece kahvaltı yaptığını belirterek, "Müşteri aynı zamanda fişin üzerine "Koronavirüs çok kötü’ notu bıraktığını kaydetti.
Restoran sahibi, Nailya Khametvalieva , bir müşterinin çalışanlara kişi başı 200 dolar olmak üzere 1,400 dolarlık bahşiş bırakmasını hem şaşırtıcı hem de bonkör insanların hala var olmasının sevindirici bir durum olarak değerlendirdi. Khametvalieva, müşterinin adının David olduğunu ve restoranda sadece kahvaltı yaptığını belirterek, "Müşteri aynı zamanda fişin üzerine "Koronavirüs çok kötü’ notu bıraktığını kaydetti.
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