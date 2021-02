Çalışan anneler dikkat! Başvuran herkese aylık 2 bin 840 TL ödenecek..

Çoğu anne çocuklarına bakabilmek için iş hayatlarını ya erteliyor ya da sona erdiriyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Ancak doğru bakıcıyı bulmak ya da maddi olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler için güç olabiliyor. Bu bağlamda beklenen destekler de devam ediyor.

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay ‘eğitimli bakıcı’ desteği adı altında ödeme yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaya başladı



Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak’tan itibaren 325 Euro’ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi.

Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro’yu (3.058 lira) geçiyor.

Projenin uygulandığı illerde, toplam aylık ortalama 3.700 anneye mali destek sağlanacak. Her ilin tabloda belirtildiği üzere bir kontenjanı bulunmakta. Projeye il bazında belirtilen kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacak.



Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.



• 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,• 18 yaşını doldurmuş olması,• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,• Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),• Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması • “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise ve üniversitelerinilgili bölümlerinden mezun olması.



Çalışan anne desteği ön kayıtları e-devlet şifresi ile www.sgk.gov.tr ya da www.sgkegitimlibakici.org internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını yapan anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilmektedir. Detaylı bilgiye www.sgkegitimlibakici.org adresinden ulaşılabilir.

0-2 yaş çocuğu olan

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

Bunlara bakılıyor

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı.Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

Çocuğunuzla aynı evde ikametiniz bulunmalı.

Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekiyor.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.

Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.