Reklam

Son Dakika

Çalışan anneler dikkat! Başvuran herkese aylık 2 bin 840 TL ödenecek..

İşsiz vatandaşlar için istihdam düzenlemeleri devam ediyor. Alınan son kararşa SGK'ya başvuran herkese aylık 2 bin 840 TL ödeme yapılacak. İşte ödeme alacak kimseler ve detayları...

GÜNDEM 04.02.2021, 08:02
2
Çalışan anneler dikkat! Başvuran herkese aylık 2 bin 840 TL ödenecek..
Çoğu anne çocuklarına bakabilmek için iş hayatlarını ya erteliyor ya da sona erdiriyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Ancak doğru bakıcıyı bulmak ya da maddi olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler için güç olabiliyor. Bu bağlamda beklenen destekler de devam ediyor.
Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay ‘eğitimli bakıcı’ desteği adı altında ödeme yapıyor.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaya başladı

Geçen yıl 300 Euro (2.600 lira) olan eğitimli bakıcı desteği, 1 Ocak’tan itibaren 325 Euro’ya (yaklaşık 2.840 lira) yükseltildi.
Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro’yu (3.058 lira) geçiyor.
Projenin uygulandığı illerde, toplam aylık ortalama 3.700 anneye mali destek sağlanacak. Her ilin tabloda belirtildiği üzere bir kontenjanı bulunmakta. Projeye il bazında belirtilen kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacak.

 Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilir.

• 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,• 18 yaşını doldurmuş olması,• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,• Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),• Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması • “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise ve üniversitelerinilgili bölümlerinden mezun olması.

Çalışan anne desteği ön kayıtları e-devlet şifresi ile www.sgk.gov.tr ya da www.sgkegitimlibakici.org internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını yapan anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilmektedir. Detaylı bilgiye www.sgkegitimlibakici.org adresinden ulaşılabilir.
0-2 yaş çocuğu olan
Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.
Bunlara bakılıyor
Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı.Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.
Çocuğunuzla aynı evde ikametiniz bulunmalı.
Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekiyor.
En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.
SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.
Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16