California’da vefat eden Türk’ün cenazesi için kampanya başlatıldı

ABD’ye maddi sebeplerden ötürü çalışmak için gelen Kemal Baytekin, geçirdiği kalp krizi sonucu 12 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Ailesinin cenazeyi Türkiye’ye götürmek için yetirince maddi gücü bulunmayan Baytekin’in 8 bin 500 doların üzerinde olan cenaze işlemleri ve cenazenin Türkiye’ye nakli masraflarının karşılanması ve bu konuda aileye yardım edilmesi amacıyla kampanya başlatıldı. Kampanyayı düzenleyen Türk Amerikan Toplumunu Güçlendirme Derneği - ETAC’dan Hülya Koç ‘Derneğimiz Türk Toplumunu güçlendirme ve topluma beklenmedik durumlarda yardım amaçlı kurulmuştur. Bu durumda da California’nın her yerinden gelen birçok isimsiz yardım ile merhumun cenaze işlemlerinin gerçekleşmesini sağlıyoruz’ dedi. Koç, bugün itibari ile kampanyada 7 bin dolara yakın para toplandığını belirterek kampanyanın sürdüğünü söyledi.

California’da bulunan Türk toplumundan 100’den fazla kişinin katkıda bulunduğu kampanya devam ederken Baytekin’in cenazesinin Türkiye’ye nakil işlemlerinin başladığını belirten Koç, “Bu süreç yaklaşık 12-13 gün sürecek. COVID-19 salgını nedeni ile sağlık yetkililerinden belgeler alınması gerekiyor” dedi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları ile cenazenin Türkiye’ye taşınarak ailesine teslim edileceğini belirten Koç, destek veren Türk toplumuna hem dernek hem de merhumun ailesi olarak teşekkür ederken “Sebep tabi ki üzücü bir durum ama toplumun bir arada olduğunu görmek gurur verici” ifadelerini kullandı.

