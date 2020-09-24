California'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı. Hedef, iklim değişikliğiyle mücadele etmek.
GÜNDEM 24.09.2020, 02:48
California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.
Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkat çekti.
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.
Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkat çekti.
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