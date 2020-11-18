Çakır: İktidarın muhalefete yaptığı kısıtlamaların başka benzeri yok

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AK Parti iktidarının muhalefete yönelik olarak devletin gücünü kullanarak ağır kısıtlama, engelleme ve kara propaganda yaptığını söyledi ve bunun tarihte bir benzerinin görülmediğini ifade etti.

Karar yazarı Çakır, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kurulan partilere yönelik olarak söylediği bir sözünü hatırlattı ve şunları yazdı:



“Peki, AK Parti Gelecek Partisi’ni ve DEVA Partisi’ni ademe mahkum edebildi mi, bu stratejisinde başarılı olabildi mi?” diye soran Çakır, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın Elazığ, Bingöl ve Van kongrelerindeki programlarda yanında olduğunu hatırlatarak özetle şunları söyledi:



Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MYK toplantısında DEVA Partisi ve Gelecek Partisi hakkında kurmaylarına şu talimatı vermişti:

“Ölü doğdular, onlarla meşgul olmayın. Onları ademe (yokluğa) mahkum edin.” (4 Haziran 2020)

Gerçekten de AK Parti hükümeti Ahmet Davutoğlu liderliğindeki ki Gelecek Partisi ve Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi ademe mahkum olsunlar diye bütün gücünü kullandı, kullanmaya da devam ediyor.

Burada tek tek neler yapıldığını sıralayacak değilim. Ama şu kadarını söylemeliyim ki AK Parti iktidarının devlet gücünü kullanarak muhalefete yaptığı ağır kısıtlamaların, engellemelerin, kara propagandaların tarihte başka bir benzeri yok.

Dip dalga deniliyor ya o dip dalga, artık dip dalga değil, baya yukarılara çıkmış durumda.

AK Parti’nin kalesi iki şehirde de AK Parti’ye oy vermiş olanlar “AK Parti halktan koptu” diyorlar, hükümet sistemine ise “aile şirketi hükümeti” adını takmışlar.

Ali Babacan’a içinde bulundukları durumu anlatıp “kurtar bizi” diyen vatandaşların sayısı oldukça fazlaydı.

Vatandaş korku duvarını aşmış, bağıra bağıra işsizlikten şikayet ediyor, hükümetin yanlış politikalarını söylüyor, Babacan’a “siz gelirseniz böyle olmayın” tavsiyelerinde bulunuyor.

Halkta AK Parti iktidarının düzeleceğine dair inanç yok.

AK Parti’ye şunu söyleyebilirim ki, DEVA Partisi ademe mahkum falan olmamış, kesin bilgi. Bir de şu, AK Parti “erken seçim” yok diyedursun, Elazığ, Van, Bingöl erken seçimi çoktan satın almış durumda.

