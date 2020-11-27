Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Beni öldürtecek yürek var mı?

Alaattin Çakıcı daha önce kaleme aldığı mektupla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mektup daha kaleme aldı ve "Boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal?" diye sordu.

Alaattin Çakıcı, basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik yazdığı mektubu paylaştı.

Daha önce Kılıçdaroğlu'na iki kez mektup yazan Çakıcı, bu mektubunda sözlerine "FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu şahsım ile ilgili yine bir şeyler zırvalamış. Bu ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu, bu sebeple hedef alındığını söylüyor." diye başladı.

Alaatin Çakıcı, mektubuna şöyle devam etti:

"Evet konuşuyor ama bölücülerin ağzıyla konuşuyor. 'Mafya bozuntusu 5 paralık adam' ifadesini kullanmış. Ona soruyorum.PKK’ya, silahlı terör örgütlerine, Batı’ya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kılıçdaroğlu, Bu millet senin kaç paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyor musun? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin. Neden sürekli olarak PKK, silahlı terör örgütlerini ve FETÖ’cüleri savunuyorsun?

Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD'ye şikayet ediyorsun? Adamlık parayla ölçülmez. Bu millet her şeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun.Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal? Bu zorlu süreçte provokatörlük yapacağına devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ama devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer.Zaten kardeşin bile söylüyor 'Akli sağlık sorunları var' diye. Dengesiz konuşmalarınla sürekli Devlete zarar vermektesin. Git kendini tedavi ettir. Allah'a iman etmişsen Allah seni islah etsin."

