Çakıcı, ittifakı birbirine düşürdü: AK Parti soruşturma başlatınca...

Alaattin Çakıcı'ya soruşturma açılmasının ardından MHP'den yeni bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, "Zilletçilerin demokrat maskesi düşmüştür" dedi.

Alattin Çakıcı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözlerle ilgili MHP'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, AK Parti Sözcü Bülent Turan "Çakıcı'nın sözlerini kabul etmiyoruz, Savcılık soruşturma başlattı" sözlerinin ardından yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Alaattin Çakıcı konusuna da değinen Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin öncülüğünde İP, SP ve HDP temsilcilerinin de katılımıyla çok kültürlülüğü ve iki dilli toplumsal yapıyı öngören bir Anayasa taslağı hazırlandığı, artık bütün herkesin malumu olmuştur.

Çünkü CHP ve yancılarının oy artırmak uğruna Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan bu bölücü ihanet hamlesi gün yüzüne çıkmış ve zilletçilerin demokrat maskesi düşmüştür.

Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP sözcülerinin, MHP’nin asla vazgeçmeyeceği değerleri ve Alaattin Çakıcı üzerinden “devlet krizi” iddiasında bulunup bir bardak suda fırtına koparmasının arkasında da suçüstü olayını örtbas etme çabası yatmaktadır.

Bu vesileyle şu hususları kamuoyuna bir kez daha hatırlatmayı görev sayarız:

MHP bir dava partisidir ve bu hususiyetini dünya durdukça koruyacaktır.

MHP; ucuz ve gündelik siyaset uğruna dünyasını ve ahretini yıkmayacağı gibi, ilke ve değerlerine daima tutarlılıkla sahip çıkacaktır.

MHP; var oldukça, Türkiye’nin parçalanmasına yönelik ihanet projelerinin hayata geçirilmesine ve ebedi devletimizin yıkılmasına asla izin vermeyecektir."

