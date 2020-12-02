Cahit Özkan: CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiştir

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri eleştirdi.Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere ilişkin, "Bay Kemal'in bugün yapmış olduğu hakaret ve saldırılarını lanetliyor, kendisine iade ediyor ve milletimize şikayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özkan, "FETÖ'nün kaset kumpasıyla gelen, 15 Temmuz'da, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıkabilsin diye darbeci hain FETÖ'cülerin tanklarını önünden çektiği, FETÖ ve PKK ile dirsek temasında olan, milletten başkasını dost gören CHP'nin başındaki Bay Kemal ise siyasi ahlak ve etik yoksunu politikanın merkezi olmuştur." diye konuştu.

Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "çarkları" nedeniyle milletin güvenini tamamen kaybettiğini ve milletin güvenini tekrar kazanmak için noterden senet almaya kadar işi götürdüğünü belirtti.

"Başta Bay Kemal" olmak üzere CHP'nin, bu duruşu ile gayriahlaki siyasetin kalesi haline geldiğini öne süren Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün Bay Kemal kir akan siyasetine yenilerini katmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak hakaret ve saldırılarını maalesef sürdürmüştür. Sen kimsin ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ağzına alıyorsun? Peygamber ocağı silahlı kuvvetlerimize hakaret eden, ruhunu FETÖ'ye ve PKK'ya satmış sözde vekilin ahlaksız saldırılarını perdelemek ve bunları gizlemek için Bay Kemal, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almıştır. Sözüm ona hakaretlerini, daha fazla hakaret ve iftira ile kapatmayı bir yöntem olarak benimsemiştir. Bay Kemal, batsın senin gayriahlaki siyasetin, batsın FETÖ ve PKK ile dirsek teması içindeki söylem ve eylemlerin."

CHP'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini savunun Özkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"CHP'nin başındaki Bay Kemal, Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bir demokrasi sorunu haline gelmiştir. Beyin ölümü gerçekleşen CHP ve başındaki sözde Genel Başkan Bay Kemal'e inşallah milletimiz basiretiyle 2023'te hak ettiği cevabı verecektir. Yalanları ve hakaretleriyle birlikte CHP'yi sandığa gömecek ve tarihin tozlu raflarına gönderecektir. Bay Kemal'in bugün yapmış olduğu hakaret ve saldırıları lanetliyor, kendisine iade ediyor, milletimize şikayet ediyoruz."

